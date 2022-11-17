Дмитро Кулеба привітав перші вироки за збиття MH17.

Перші вироки суду в Гаазі у справі щодо збиття російською ракетою малайзійського рейсу MH17 на Донбасі посилають сигнал РФ, що жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя.

"Вітаю перші вироки за збиття MH17. Титанічна спільна робота України, Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії. Ці рішення надсилають сигнал РФ: жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Кулеба наголосив, що вся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності.

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Вирок суду у Гаазі: деталі

Суд у Гаазі сьогодні, 17 листопада, підтвердив, що рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий у 2014 році ракетою російського виробництва. Суд вважає, що MH17 був збитий ракетою "Бук" з сільськогосподарського поля під Первомайськом, в результаті чого загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Суд також визнав, що територію так званої "ДНР" на момент збиття літака контролювала Росія.

В ударі по цивільному літаку обвинувачувалися Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко та Ігор Стрєлков-Гіркін. Суд визнав Пулатова невинним, провину Стрєлкова-Гіркіна вважає доведеною, Харченко та Дубинський вважаються учасниками запуску ракети: вони отримали довічні терміни.