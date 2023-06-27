Глава Росгвардіі гордо заявив, що Москву бунтівники не взяли б.

Найманцям з ПВК "Вагнер" в ході їх збройного заколоту вдалося так далеко просунутися вглиб Росії тому, що основні сили були сконцентровані біля Москви. Таке виправдання видав глава Росгвардіі Віктор Золотов під час виступу, повідомляють російські ЗМІ.

Золотов пояснив, що швидке просування "Вагнера" по країні можна пояснити концентрацією сил біля столиці і гордо заявив, що будь-які провокації в Москві, якби вони виникли на тлі заколоту, були б придушені. "Ми знали, що переможемо, Москву бунтівники не взяли б".

При цьому він оцінив роботу силових структур під час військового заколоту як "чудову".

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Крім того, Золотов, вже традиційно для російської влади, звинуватив у всьому Захід. За його словами, "заколот був інспірований Заходом і наклався на амбіції Пригожина".

Також Золотов стверджує, що до початку заколоту "зі стану Пригожина" нібито надходила інформація про його підготовку, називалися дати з 22 по 25 червня. Чому ніхто нічого не зробив з цією інформацією для запобігання заколоту, Золотов не уточнив.

Крім того, він сказав, що у Росгвардії з'явиться важке озброєння і танки, це питання обговорювалося з Путіним.

Заколот Пригожина - як все відбувалося

Збройний заколот Пригожина почався ввечері 23 червня, коли він оголосив про свій "похід на Москву".

24 червня його найманці безперешкодно увійшли в Ростовську область, взяли під свій контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. При цьому всі силовики в місті були заблоковані "вагнерівцями" у своїх кабінетах, а Росгвардія - у машинах для особового складу.

Далі частина колони "вагнерівців" рушила на Москву, не доїхавши до столиці якихось 200 кілометрів. При цьому, як повідомляли тоді ЗМІ, у столиці РФ особливо не було ресурсів для військового конфлікту, до захисту планували залучати поліцію і контрактників.

Увечері 24 червня Пригожин заявив, що розвертає свою техніку. Причиною цього були переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, в ході яких ніби як був досягнутий компроміс.

Про те що на Пригожина могла вплинути Росгвардія, нічого сказано не було.

Сьогодні Міноборони РФ заявило, що ПВК "Вагнер" готується передати всю свою важку техніку міністерство. Цілком можливо, що саме про цю техніку і говорив Золотов у своїй заяві.

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