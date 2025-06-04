Данію не поінформували про цей крок.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки планує передати нагляд за Гренландію під управління Північного командування, яке відповідає за військові операцї в Північній Америці.

Про це пише Politico, посилаючись на представника Пентагону та двох знайомих з цим планом співрозмовників. Наразі Гренландія, як і Данія та Фарерські острови, перебуває під юрисдикцією Європейського командування США. Однак вже цього тижня все може змінитися:

"З точки зору географії, цей крок має певний сенс. З політичної точки зору, однак, це, безумовно, занепокоїть Європу".

За даними видання, зміна юрисдикції відбувається в рамках перегляду Пентагоном Плану об’єднаного командування, що визначає зони відповідальності шести географічних командувачів збройних сил.

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Рішення створює умови для розміщення додаткових радарів системи "Золотий купол" у Гренландії, розширення мережі спостережних датчиків, а також кращої інтеграції острова в регіональні оборонні плани США та Канади.

Водночас цей крок фактично відірве Гренландію від Данії у питаннях, що стосуються пріоритетності острова в політичних дискусіях у Пентагоні та Білому домі.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, цього року між США, Данією та Гренландією значно зросла напруженість через бажання адміністрації Дональда Трампа встановити контроль над островом.

Президент Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, назвавши її "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США. Він не виключив можливості використання військових або економічних заходів для досягнення цієї мети.

У відповідь на дії США Данія оголосила про збільшення оборонних витрат у Гренландії на суму щонайменше 1,5 мільярда доларів, щоб зміцнити свою присутність в Арктиці.

Дії США викликали занепокоєння серед союзників по НАТО та в Європейському Союзі. Данія прагне залучити Альянс до посилення безпеки в Арктиці та розширити компетенції Гренландії в зовнішній та безпековій політиці

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