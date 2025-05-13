Він нагадав, що Данія та США є близькими союзниками.

Погрози президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа захопити Гренландію все більше непокоять Данію.

Про це в інтерв'ю Politico розповів колишній прем'єр-міністр країни, ексгенеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Він підкреслив, що Гренландія є частиною Данії, а гренландці не хочуть ставати американцями:

"Я вважаю безсоромним, що американський президент може погрожувати союзнику. Данія - один з найближчих і найнадійніших союзників Сполучених Штатів".

За його словами, останніми десятиліттями Америка лише скорочувала свою військову присутність в Гренландії, хоча й має право створювати там бази. "Справа в тому, що Гренландія є частиною НАТО. Якщо Сполучені Штати незадоволені її захистом, то ми були б вдячні за посилення співпраці у сфері оборони", - додав Андерс Фог Расмуссен.

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Зазіхання Трампа на Гренландію

Нагадаємо, на початку президентського терміну політик почав робити натяки на захоплення Гренландії. Деякі користувачі мережі сприймали його заяви як невдалі жарти.

Невдовзі стало відомо, що Вашингтон справді хоче мати контроль над Гренландією, Дональд Трамп навіть назвав це "абсолютною необхідністю" для національної безпеки Сполучених Штатів Америки.

Пізніше він не одноразово казав, що не виключає можливості використання військової сили для досягнення цієї мети.

Данія рішуче відкинула пропозиції Трампа, заявивши, що Гренландія не продається. А прем'єр-міністр Муте Егеде заявив, що майбутнє Гренландії буде вирішено самою Гренландією.

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