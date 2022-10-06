КНДР запустила ще дві балістичні ракети малої дальності в бік Японського моря.

У четвер, 6 жовтня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в напрямку Японського моря, що стало шостим ракетним випробуванням КНДР за останні 12 днів.

Про це повідомляє Yonhap.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пуски відбулися в 6:01 і 6:23 за місцевим часом з району Пхеньяна. Одна з ракет подолала відстань у понад 350 кілометрів, інша – близько 800 км на максимальній висоті біля 60 км.

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Північна Корея також прокоментувала військові навчання США і їх союзників в регіоні, назвавши їх "серйозною загрозою стабільності" на Корейському півострові. Таким чином останні ракетні пуски Пхеньяна могли бути зроблені у відповідь на недавні навчання.

США, Південна Корея і Японія проводять військові маневри з серпня з метою продемонструвати готовність працювати разом у разі конфлікту з Північчю. Союзники відзначають, що навчання носять оборонний характер.

Водночас, режим Кім Чен Ина розглядав навчання як ворожі дії і використовував для виправдання своєї розробки зброї та ядерної програми.

"Послідовні і наполегливі заяви Північної Кореї про те, що її запуски ракет є відповіддю на спільні навчання США і Республіки Корея, є частиною довгострокової стратегії Північної Кореї щодо встановлення еквівалентності між їх незаконними провокаціями і спільними військовими навчаннями США і Республіки Корея", — цитує слова старшого наукового співробітника Інституту політичних досліджень Асан в Сеулі Го Мьон Хьона видання The Washington Post.

Го Мьон Хьон додав, що заява Міністерства закордонних справ Північної Кореї "точно перегукується з тезами, покликаними створити уявлення про те, що навчання і провокації еквівалентні, хоча насправді це не так".

Ракетні випробування КНДР

На початку вересня 2022 року КНДР оголосила себе ядерною державою. У країні прийняли закон про ядерну зброю, яким дозволяється її превентивне використання для оборони від зовнішнього нападу.

Як повідомляв раніше УНІАН, у вівторок, 4 жовтня, Північна Корея вперше за п'ять років провела запуск неідентифікованої балістичної ракети біля свого східного узбережжя. Вона, ймовірно, пролетіла над її територією і впала в Тихий океан.

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