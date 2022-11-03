В Японії спрацювала автоматична система попередження.

КНДР вчергове здійснила запуск балістичної ракети невстановленого типу в напрямку Східного моря. Вона пролетіла над територією Японії.

Як повідомляє агенція Yonhap, Північна Корея могла запустити ракету середньої або великої дальності. Зазначається, що її паливо і боєголовка, очевидно, були відокремлені одне від одного.

Через пуск ракети в Японії спрацювала автоматична система попередження. ЇЇ повідомлення з'являються в ефірі національного телебачення та програмах на телефонах. Тривогу було оголошено на північному сході Японії.

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Імовірно, балістична ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані.

Запуски ракет Північною Кореєю

2 листопада 2022 року КНДР запустила ракету, яка перетнула морський кордон з Південною Кореєю. Снаряд впав менш ніж за 60 км від міста Сокчхо. У свою чергу Сеул випустив три ракети класу "повітря-земля", які впали приблизно на такій же відстані за Північною обмежувальною лінією.

12 жовтня Північна Корея провела чергові ракетні випробування, запустивши дві стратегічні крилаті ракети великої дальності. Як повідомили північнокорейські ЗМІ, запуском ракети керував лідер КНДР Кім Чен Ин.

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