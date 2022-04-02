Раніше Вашингтон звернув увагу на поширення Москвою неправдивої інформації про нібито "біолабораторії" в Україні.

Білий дім підтвердив поставку Україні необхідних засобів захисту через загрозу застосування Росією хімічної зброї.

Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

"США нададуть українському уряду рятувальне обладнання і матеріали, які можуть бути задіяні у випадку застосування Росію хімічної або біологічної зброї", - сказала Псакі.

Вона додала, що це жодним чином не ставить під загрозу внутрішні запаси засобів хімічного захисту Сполучених Штатів.

10 березня США попередили про загрозу застосування Росією хімічної зброї у війні проти України. Ці дані підтверджують й в українській розвідці.

Вашингтон звернув увагу на поширення Москвою неправдивої інформації про нібито "біолабораторії" в Україні, якими керують американські фахівці, і нібито розробку Києвом біологічної зброї.

Ці фейки у США та Україні вважають можливою ознакою підготовки до хімічної атаки самою Росією.

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