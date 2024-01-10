Американське космічне агентство NASA перенесло запуск пілотованої місячної місії Artemis II на вересень 2025 року.

Американське космічне агентство NASA перенесло запуск пілотованої місячної місії Artemis II на вересень 2025 року.

Про це повідомило Associated Press із посиланням на заяву NASA. "Астронавтам доведеться почекати до наступного року, перш ніж полетіти на Місяць, і як мінімум два роки, перш ніж приземлитися на нього", - повідомили в NASA.

Наголошується, що космічне агентство планувало відправити чотирьох астронавтів навколо Місяця наприкінці поточного року, але перенесло політ на вересень 2025 року. Першу за більш ніж 50 років висадку людини на Місяць також перенесли з 2025 року на вересень 2026-го.

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Обидві місії відкладені через те, що приватний посадковий модуль Peregrine, який був запущений 8 січня з мису Канаверал (США, штат Флорида), не зможе висадитися на Місяці через втрату палива.

За даними Associated Press, крім іншого, Peregrine повинен був зробити розвідку, яка потрібна астронавтам, які планують політ на Місяці в рамках місії Artemis II.

Також у космічному агентстві послалися на нюанси, пов'язані з безпекою його власних космічних кораблів, а також проблеми розробки місячних скафандрів і посадкових модулів, вироблених приватною промисловістю.

"Безпека - наш головний пріоритет ...", - заявив представник NASA Білл Нельсон.

Зазначається, що "затримки" дадуть командам Artemis більше часу "для розв'язання цих проблем".

Що відомо про план NASA висадитися на Місяць

8 січня американська ракета вперше за 50 років вирушила до Місяця з посадковим апаратом NASA. Планувалося, що це стане першою посадкою американського космічного апарату на поверхню Місяця з часів місії "Аполлон" в грудні 1972 року. Місячний посадковий модуль Peregrine приватної космічної компанії Astrobotic стартував з мису Канаверал.

Згодом стало відомо, що космічний апарат не зможе дістатися запланованого пункту призначення через критичну втрату палива.

Нагадаємо, у квітні 2023 року у NASA оголосили склад екіпажу, який полетить до Місяця вперше за 50 років. Призначення екіпажу: командир Рейд Вайзмен, пілот Віктор Гловер, спеціаліст місії 1 Крістіна Хаммок Кох та спеціаліст місії 2 Джеремі Хансен.

Йшлося, що місія відкриває шлях до розширення досліджень людини в глибокому космосі та відкриває нові можливості для наукових відкриттів, комерційного, промислового та академічного партнерства.

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