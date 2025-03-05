Daily Mail писало, що США нібито заборонили Великій Британії ділитися даними військової розвідки США з Україною.

Станом на середу, 5 березня, Сполучені Штати Америки продовжують ділитися розвідданими з Україною.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Раніше британський таблоїд Daily Mail написав, що всі британські розвідувальні агенції та військові структури отримали розпорядження, яке суворо забороняє передачу даних американської розвідки, які раніше позначалися як "Rel UKR" (Releasable to Ukraine - "Дозволено для передачі Україні").

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Зазначалося, що з початку війни розвідданими з Україною ділилися навіть Австралія і Нова Зеландія. Однак, як стало відомо виданню, США тепер зняли цей вищий рівень допуску до інформації до подальшого повідомлення, що, ймовірно, вплине на здатність України захищатися від російського наступу, що триває.

Заборона зачіпає такі структури, як британське урядове агентство радіотехнічної розвідки GCHQ, а також розвідувальні підрозділи Міністерства оборони Великої Британії.

Цей крок збігся з офіційною заявою США про припинення військової допомоги Києву, що ще більше поглибило розрив між двома союзниками на тлі того, як президент України Володимир Зеленський спробував запропонувати президенту США Дональду Трампу примирення.

Що ще відомо про ситуацію, в якій опинилася Україна

Крім того, 4 березня CNN написало, що Білий дім ухвалив рішення зупинити військову допомогу Україні, оскільки американські чиновники хочуть отримати від президента України Володимира Зеленського вибачення після п'ятничної сварки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

За словами одного зі співрозмовників видання, рішення про припинення допомоги, яке було ухвалено пізно ввечері в понеділок, є стратегією тиску на Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч у Білому домі з американським колегою Дональдом Трампом "пройшла не так, як передбачалося".

Він назвав цю зустріч, яка закінчилася сваркою, "прикрою" і наголосив, що Україна готова до переговорів щодо припинення конфлікту. "Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі в п'ятницю, пройшла не так, як передбачалося. Сумно, що так вийшло. Настав час усе виправити. Ми хотіли б, щоб майбутня співпраця і спілкування були конструктивними", - наголосив Зеленський.

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