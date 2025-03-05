Це вплине на здатність України захищатися під час війни, що триває.

Усі британські розвідувальні агентства і військові структури отримали розпорядження, що суворо забороняє передачу даних американської розвідки, які раніше позначалися як "Rel UKR" (Releasable to Ukraine - "Дозволено для передачі Україні"), пише Daily Mail.

Повідомляється, що з початку війни розвідданими з Україною ділилися навіть Австралія і Нова Зеландія. Однак, як стало відомо виданню, США тепер зняли цей вищий рівень допуску до інформації до подальшого повідомлення, що, ймовірно, вплине на здатність України захищатися від триваючого російського наступу.

Заборона зачіпає такі структури, як британське урядове агентство радіотехнічної розвідки GCHQ, а також розвідувальні підрозділи Міністерства оборони Великої Британії.

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Цей крок збігся з офіційною заявою США про припинення військової допомоги Києву, що ще більше поглибило розрив між двома союзниками на тлі того, як президент України Володимир Зеленський спробував запропонувати президенту США Дональду Трампу примирення.

Інші новини про призупинення американської допомоги

Раніше УНІАН повідомляв, що у Трампа пояснили припинення допомоги Україні. Старший радник президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що глава Білого дому хоче примусити президента України Володимира Зеленського до миру.

Крім того, Зеленський прокоментував призупинення військової допомоги США Україні. Він доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатися зі своїми співвідповідачами у Сполучених Штатах Америки та отримати офіційну інформацію про це.

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