Путін призначив посла Росії у Сполучених Штатах

З’явився відповідний указ російського диктатора.

Послом Росії у Сполучених Штатах Америки став Олександр Дарчієв. З’явився відповідний указ російського диктатора Володимира Путіна. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на портал правових актів.

"Призначити Дарчієва Олександра Микитовича Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки і Постійним спостерігачем Російської Федерації при Організації американських держав у Вашингтоні, Сполучені Штати Америки, за сумісництвом", - йдеться у тексті указу.

Відомо, що Дарчієв до цього був директором Департаменту Північної Атлантики Міністерства закордонних справ Росії. Він очолював російську делегацію на переговорах зі США у Стамбулі 28 лютого 2025 року. Саме тоді США й передали російській стороні офіційну ному з агреманом про призначення Дарчієва.

Відео дня

Ще раніше новопризначений посол працював очільником дипмісії Росії в Канаді.

Останній посол РФ у США Анатолій Антонов залишив свою посаду ще в жовтні 2024 року.

Зближення РФ і США: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія і США домовилися примушувати Україну до капітуляції. Так вважає експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара. За його словами, в адміністрації президента США Трампа хочуть використати коротке або середнє перемир'я в Україні для того, щоб знімати санкції з Росії.

На думку військового аналітика Михайла Самуся, якщо Трамп зупинить постачання Україні ракет для Patriot, він стане співучасником воєнного злочину РФ. Адже, каже він, в Україні системи Patriot захищають переважно міста, а не війська, тобто Patriot майже не беруть участі у бойових діях, а захищають цивільне населення.

Також ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив думку, що, маючи упевненість у тому, що Росія не становить загрози, президент США Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс можуть зруйнувати світовий порядок. Воллес попередив, що від політики Трампа виграють тільки Росія, Китай і екстремісти по всьому світу.

Вас також можуть зацікавити новини: