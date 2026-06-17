США розглянуть питання про надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет, - Трамп

Трамп заявив, що США розглядають питання про введення нових санкцій проти Росії, однак рішення залежатиме від динаміки світових цін на нафту.

США "розглянуть питання" щодо надання Києву ліцензії на виробництво американських ракет на території України. Про це заявив Дональд Трамп, додавши, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із таким проханням, пише Clash Report.

"Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання, вони запитували про це", - сказав він.

Також Трамп не наважився звинувачувати президента РФ Володимира Путіна у війні проти України. У президента США запитали, чи вважає він, що російський диктатор несе велику відповідальність за війну проти України.

Відео дня

"Я не хочу це коментувати, тому що намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання", - заявив він.

Трамп зазначив, що США розглядають питання про введення нових санкцій проти Росії, однак рішення залежатиме від динаміки світових цін на нафту.

За його словами, адміністрація США уважно стежить за тим, наскільки швидко знижується вартість нафти.

"Ми розглядаємо це. Ми стежимо, наскільки сильно падає ціна на нафту. Вона дійсно різко знижується. Зараз вона, наскільки я розумію, становить 74–75 доларів. Тобто вона падає. Скоро вона буде на рівні, який був чотири місяці тому. Це досить дивно. І на додаток до цього у нас буде Іран без ядерної зброї, і я можу сказати, що прем'єр-міністр теж дуже сильно підтримує це", - сказав він.

Війна в Україні - позиція Трампа

Раніше видання The Washington Post писало, що участь президента України Володимира Зеленського у саміті G7 у Франції знову привернула увагу Вашингтона до теми російсько-української війни, хоча Трамп дав зрозуміти, що не вважає цей конфлікт безпосередньо важливим для Сполучених Штатів.

Вас також можуть зацікавити новини: