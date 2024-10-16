За словами Трампа, це пов'язано з потужною силою Північної Кореї.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп наголосив, що Південна Корея повинна була б платити на мільярди доларів більше кожного року за розміщення американських військ в країні, якби він був на посаді президента, пише Bloomberg.

За його словами, Південна Корея є "грошовою машиною".

"Якби я був там зараз, вони б платили нам 10 мільярдів доларів на рік, і знаєте що, вони були б щасливі це робити. Це грошова машина, Південна Корея", - заявив Трамп в інтерв'ю для видання.

Відео дня

У Bloomberg нагадали, що ці слова пролунали менш ніж через два тижні після того, як США та Південна Корея уклали нову п'ятирічну угоду про розподіл витрат на розміщення військ США на розділеному півострові. В угоді йдеться про те, що Південна Корея збільшить свою частку витрат до 1,13 млрд доларів у 2026 році, що на 8,3% більше, ніж 2024 року.

"Розподіл витрат, пов'язаних з американськими військами, що базуються в Південній Кореї, був яблуком розбрату під час перебування Трампа на посаді президента. Тоді Трамп попросив Південну Корею внести близько 5 мільярдів доларів на утримання близько 28 000 американських військовослужбовців у регіоні, що значно перевищувало приблизно 1 мільярд доларів щороку, які Сеул погодився платити за попередньою угодою", - підкреслили у матеріалі.

Своєю чергою у новій угоді йдеться про те, що сума на чотири роки після 2026 покаже зростання інфляції, обмежуючи щорічне зростання на рівні 5%, зазначили у Міністерстві закордонних справ Південної Кореї.

У виданні додали, що тоді як інший кандидат у президенти США Камала Гарріс, ймовірно, буде дотримуватися теперішнього напрямку політики безпеки в разі перемоги, Трамп не один раз критикував партнерів США за те, що вони витрачають недостатньо коштів на оборонні заходи.

"Північна Корея - дуже серйозна потуга, вона має величезну ядерну потужність. І я сказав Південній Кореї, що ви повинні заплатити", - зауважив Трамп та додав, що має "дуже хороші стосунки" з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Південна Корея і КНДР - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Південна Корея показала свою найпотужнішу ракету, яка може вразити навіть підземні бункери у КНДР. За словами президента Південної Кореї, якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, то зіткнеться з рішучою відповіддю альянсу Південна Корея - США, і "цей день стане кінцем північнокорейського режиму".

Також повідомлялось, що КНДР підірвала дороги, які ведуть до Південної Кореї. Це показує намір північнокорейського лідера Кім Чен Ина остаточно розірвати зв’язки з Південною Кореєю.

Вас також можуть зацікавити новини: