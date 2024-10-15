КНДР підірвала дороги, що ведуть до Південної Кореї

Цей крок відбувся всього через день після рідкісної зустрічі Кіма з високопосадовцями служби безпеки.

Північна Корея підірвала частини доріг, що з’єднують її з Південною Кореєю, про що повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула у вівторок передає Financial Times.

Ці дії демонструють намір північнокорейського лідера Кім Чен Ина остаточно розірвати зв’язки з Південною Кореєю, що стало очевидним після відмови від багаторічної політики мирного об’єднання, проголошеної на початку цього року.

Цей крок відбувся всього через день після рідкісної зустрічі Кімаз високопосадовцями служби безпеки. На ній він звинуватив Південну Корею у запуску безпілотників над Пхеньяном, що він назвав "серйозною провокацією".

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КНДР і Південна Корея

Раніше Південна Корея показала свою найпотужнішу ракету, яка здатна пробити підземні бункери КНДР.

Нещодавно стало відомо, що КНДР перегляне свою конституцію, щоб прибрати звідти декларовану мету мирного об’єднання з Південною Кореєю. Професор вивчення Північної Кореї в південнокорейському університеті Кюннам Лім Юл-чул вважає, що Пхеньян може покладатися на козир ядерної зброї у спробах силового об’єднання півострова.

Минулого тижня очільник КНДР Кім Чен Ин запевнив, що не планує нападати на Південну Корею.

Однак його сестра Кім Йо Чон пригрозила Південній Кореї "жахливою катастрофою", якщо та ще раз надішле дрони до Пхеньяну.

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