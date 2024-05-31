Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Як повідомила прес-служба Офісу президента, документ підписано 31 травня у Стокгольмі (Швеція).

Угодою передбачено, що цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

Зазначається, що разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

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Крім того, Осло зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

"Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва. Невійськові блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям. Норвегія твердо переконана, що майбутнє України та її народу – у євроатлантичній спільноті. Тому працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО", - наголосили в ОП.

Допомога Україні - актуальне

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Упродовж 2024–2026 років Швеція надасть нашій країні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

Після цього Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

Норвегія - 15-та країна, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7. Раніше Україна підписала документи з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.

Програма Нансена: деталі

На початку 2023 року Норвегія започаткувала п'ятирічну програму підтримки України на майже 7 мільярдів євро. Зокрема, у парламенті Норвегії (Стортингу) було досягнуто згоди для багаторічної програми підтримки для України на суму 75 млрд норвезьких крон (майже 7 млрд євро). Вона розрахована на 5 років. Щороку Україна буде отримувати по 15 млрд норвезьких крон (понад 1,3 млрд євро).

Так була започаткована "програма підтримки Нансена" для України.

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