Під ударом були командні центри, склади, логістичні центри, виробничі потужності бойовиків.

США завдали авіаударів в Іраку і Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції і пов'язаним з ним груп, повідомляє Центральне командування повітряних військ.

За останні години 85 об'єктів терористів в Сирії та Іраку були підвернуті бомбардуванням американських ВПС. Під ударом були командні центри, склади, логістичні центри, виробничі потужності бойовиків.

У Багдаді було чути сирену. Місцеві ЗМІ повідомляють про спроби ударів по американському посольству (яке було евакуйовано раніше). Удари наносяться по американських базах в Іраку і Сирії.

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Байден заявив, що за його наказом було завдано ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, які Іран використовує для нападу на війська США.

"Наша відповідь почалася сьогодні. Вона триватиме у будь-який час і в будь-якому місці на наш вибір", - сказав він.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном і не хочуть розширювати конфлікт на Близькому Сході.

"Але ми без вагань захистимо людей і притягнемо винних у заподіянні шкоди американцям до відповідальності і робитимемо це коли і де вважатимемо за потрібне. Атаки почалися сьогодні, але сьогодні ввечері вони не закінчаться", - додав він.

США не планують завдавати ударів по території Ірану, повідомляє CNN з посиланням на джерела. Видання ABC News повідомило, що це була відповідь на удар дрона по американській базі в Йорданії.

Атака на американську базу в Йорданії

Троє військовослужбовців США були вбиті і щонайменше 34 поранені під час атаки проіранської парамілітарної групи на американську військову базу в Йорданії поблизу сирійського кордону. Атаку здійснили за допомогою безпілотника.

Президент США Джо Байден визначився з тим, як США реагуватимуть на атаку безпілотника в Йорданії, в результаті якої загинули військовослужбовці США.

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