Обмеження торкнуться 14 особистостей і 28 компаній.

США продовжують вводити санкції проти всіх, хто допомагає Росії вести збройну агресію в Україні. Країна готується реалізувати обмеження проти транснаціональної мережі людей і компаній, які допомагали РФ купувати військові технології та обладнання.

Про це міністр фінансів США Джанет Єллен розповіла під час спілкування з журналістами на саміті "Великої двадцятки". За її словами, під санкції потраплять 14 особистостей і 28 компаній, включаючи фінансових посередників. При цьому міністр не надала деталей про те, в яких країнах перебувають згадані фізичні та юридичні особи.

"Це частина наших більш широких зусиль, щоб перешкодити Росії у війні і закрити їй доступ до необхідного обладнання, через санкції та експортні обмеження", — заявила Єллен.

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Міністр фінансів також не надала деталей про військові технології, які допомагали купувати зазначені компанії та особи державі-агресору. Натомість, Єллен сказала, що санкції, накладені на військово-промисловий комплекс РФ, вплинули на військову ситуацію в Україні. Міністр фінансів також пообіцяла подальшу фінансово-економічну допомогу від США для нашої країни.

Адміністрація президента Байдена чекає схвалення від Конгресу на виділення $4,5 мільярда коштів на невійськові потреби. Як тільки транш узгодять, Міністерство фінансів почне виплачувати ці кошти Україні.

Санкції проти Росії: остання інформація

В результаті санкцій в Росії почався дефіцит ліків. Ціни на медикаменти стрімко зростають, а термінові операції переносяться через відсутність препаратів.

Цивільна авіація РФ теж відчула наслідки обмежень, які були накладені у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. Російські літаки не обслуговуються, в результаті чого відбуваються різноманітні поломки, наприклад, лопають шини при посадці.

Як повідомила Єллен на саміті "Великої двадцятки", у разі укладення мирної угоди окремі санкції можуть бути переглянуті. Однак це не означає, що з РФ одразу знімуть всі обмеження.

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