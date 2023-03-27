Брюссель планує ввести відповідні обмеження до початку червня.

Європейський союз може "посадити на гачок" санкцій олігархів в Молдові та ввести проти них обмеження на тлі можливої участі у дестабілізації суспільно-політичної ситуації на території держави.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на своїх інформаторів. ЗМІ стало відомо, що наразі ЄС працює над створенням правового механізму, який дозволив би ввести санкції проти деяких молдавських олігархів.

Джерела повідомляють, що Брюссель розраховує досягти відповідного прогресу до початку літа - напередодні саміту Європейського політичного співтовариства, який відбудеться у Кишиневі 1 червня.

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Проросійські партії "розгойдують" Молдову

Нагадаємо, що раніше влада Молдови закликала ЄС ввести санкції проти місцевих олігархів, які підтримують погляди РФ й беруть участь у розпалюванні мітингів з метою "прибрати" чинний уряд.

28 лютого проросійська партія олігарха Віктора Шора своїми спекулятивними заявами про підвищення цін на комунальні послуги організувала бунт серед частини громадян Молдови. Тоді на вулиці столиці вийшли тисячі людей, щоб висловити незгоду з політикою уряду.

12 березня люди в Молдові знову вийшли "штурмувати" столицю на чолі з представниками партії "Шор".

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