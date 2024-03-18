Джерела видання спрогнозували, які НПЗ можуть стати наступними.

З початку цього року відбулося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у 9 російських регіонах.

Як повідомляє The Insider, 8 об'єктів отримали значні ушкодження внаслідок ударів. Загальна потужність атакованих заводів складає приблизно 178 мільйонів тонн на рік. Однак ті, що були пошкоджені, мають сукупну потужність 83 мільйони тонн на рік.

"Якщо ж враховувати тільки достовірно пошкоджені установки первинної переробки нафти, то кампанія повітряних ударів зачепила поки що тільки 46 мільйонів тонн на рік потужностей переробки, що відповідає 14% від усієї потужності НПЗ і 17% від переробленої у 2023 році нафти", - додає видання.

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За словами джерел у нафтовій галузі, наступними цілями можуть стати об'єкти у Рязані та Самарі. "Рязанська нафтопереробна компанія", яка належить "Роснєфті", третій у країні та найбільший у Центральному федеральному окрузі НПЗ. За рік він один здатний покрити потреби армії РФ та виготовити 3,6 мільйона тонн бензину, 4,5 мільйона тонн дизпалива і 1,2 млн тонн авіакеросину.

При цьому біля Самари розташовані Куйбишевський (7 мільйонів тонн), Новокуйбишевський (8,3 мільйона тонн) і Сизранський (8,5 мільйона тонн) НПЗ тієї ж "Роснефти".

Знищення російських НПЗ

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Сили оборони продовжують знищувати російські нафтопереробні заводи, що може спричинити критичну ситуацію з паливом в середині країни.

Лише за останній час Сили оборони уразили завод у Калузькій області, а також Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ.

У ніч на 17 березня ціллю безпілотників став НПЗ у Краснодарському краї.

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