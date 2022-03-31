Зокрема, обмежувальні заходи запроваджено проти 21 компанії та 13 осіб.

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти представників технологічного сектору Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства США запроваджує обмежувальні заходи проти операторів з російського технологічного сектору, аби унеможливити обхід раніше запроваджених санкцій і купівлю критично важливих західних технологій.

У цьому зв'язку було визначено 21 установу і компанію та 13 осіб, які відігравали важливу роль для "воєнної машини" РФ у роботі мереж з ухиляння від дій санкцій.

Також зазначається, що сьогоднішні санкції є частиною всебічної відповіді адміністрації президента США Джо Байдена з метою обмеження доступу до ресурсів, секторів російської економіки, які необхідні для підтримки і фінансування продовження вторгнення військ РФ в Україну.

Одна з компаній, яка потрапила під санкції, експортує понад 50% російської мікроелектроніки і є найбільшим виробником електронних чипів в Росії.

Також під санкції потрапили зловмисники, які діють у кіберпросторі на користь російського уряду.

Серед тих, хто потрапив під санкції, є московська компанія "Сернія Інжиніринг", яка займається закупівлями під керівництвом російських розвідувальних служб. Вона працює у різних країнах і прикриває кінцевих користувачів російських військових і розвідувальних служб, які залежать від західних технологій. Також під санкції потрапила ще одна московська компанія "Сертал". Компанії "Сернія Інжиніринг" і "Сертал" займаються незаконним придбанням обладнання та технологій подвійного призначення для оборонного сектору Росії.

При цьому під санкції потрапили ще низка компаній, які використовуються компаніями "Сернія Інжиніринг" і "Сертал" для закупівлі ключового обладнання для уряду РФ.

Також ці дві компанії найняли співробітників, які займаються обманом контрагентів. Ці особи теж потрапили під санкції.

Як повідомляв УНІАН, заступник держсекретаря США Уенді Шерман обговорила з представниками Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі з метою їх міжнародної ізоляції.

Сторони домовилися продовжувати скоординовані зусилля з метою ізолювати Російську Федерацію на світовій арені.

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