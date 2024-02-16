Хакери мали доступ до роутерів фізосіб та малого бізнесу в США та по всьому світу.

Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки викрило хакерську мережу Fancy Bear (відому як APT 28), пов'язану з російськими спецслужбами. Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву бюро.

За їхніми словами, хакери, які належать до таємного підрозділу Головного розвідувального управління Росії, отримали доступ до понад 1000 особистих інтернет-роутерів та обладнання малого бізнесу в США та по всьому світу.

За даними Міністерства юстиції США, хакери використовували заражені пристрої для запуску "кампаній зі збору інформації" проти цілей, що становлять "інтерес для розвідки" російського уряду.

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Отримавши доступ за допомогою стандартних паролів, хакери заразили пристрої шкідливим програмним забезпеченням. Таким чином вони створили так звану "ботнет" – мережу приватних комп'ютерів, заражених шкідливим програмним забезпеченням і керованих без відома власників.

Однак, за даними відомства, кампанія була зірвана американськими офіційними особами, в тому числі командами ФБР, яким вдалося таємно "нейтралізувати" мережу шляхом віддаленого внесення змін в інфіковані роутери.

В ході операції під назвою Dying Ember ФБР у січні вдалося вивести з ладу "ботнет".

Кібервійни

Раніше УНІАН писав, що хакери Головного управління розвідки МО України знищили у "нуль" всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting під час нової кібератаки.

Також українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів міністерства оборони Російської Федерації. Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

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