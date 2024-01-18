Хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів міністерства оборони Російської Федерації. Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Зокрема, хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

"Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальним об’єктам". Це понад 500 паспортiв військових об’єктів міноборони РФ: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, в т.ч. розташовані на захоплених ворогом територіях України та інша технічно-проектна документація", - повідомили джерела.

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Крім того, хакери знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.

"Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації. Тепер будувати нові об’єкти доведеться по пам’яті", - відзначили джерела.

Успішні українські хакерські атаки

Українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії "Альфа-Банку" та "винесли" з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи.

Пізніше стало відомо, що проект KibOrg виклав у мережу повну базу даних найбільшого російського комерційного банку "Альфа-Банк". Йдеться про персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів фінустанов.

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