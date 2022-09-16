Відповідні поправки сьогодні були прийняті до Конституції країни.

Депутати мажилісу та сенату Казахстану ухвалили поправки до Конституції, згідно з якими столиці країни повертається назва Астана, а також закріплюється одноразовий семирічний термін президента.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на позаплановому засіданні обох палат казахського парламенту, повідомляє Радіо Азаттик.

Зокрема, поправки, за які сьогодні проголосували депутати, передбачають перейменування столиці з Нур-Султана назад на Астану.

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Також поправки стосуються збільшення строку повноважень суддів Конституційного суду до 8 років без повторного призначення.

На початку вересня з ініціативою повернути столиці країни колишню назву виступили депутати від партії "Аманат". Також депутати запропонували до виборів президента встановити для глави держави одноразовий семирічний термін повноважень. Ця пропозиція прозвучала після того, як президент Касим-Жомарт Токаєв виступив з ініціативою провести цього року дострокові президентські вибори та встановити для президента одноразовий семирічний термін.

Незалежні політологи вважають, що семирічний термін створює ризик, що президент буде захоплений посиленням своїх позицій в економіці та забезпеченням особистої безпеки, що суперечить демократичним перетворенням.

Як повідомляв УНІАН, у червні влада в Казахстані провела референдум про внесення змін до Конституції, відповідно до яких із Основного Закону прибрали всі згадки про першого президента Нурсултана Назарбаєва, зокрема пункт про його право балотуватися на посаду глави держави більше двох разів поспіль.

Токаєв обійняв пост президента після відставки Назарбаєва у березні 2019 року і знову опинився у кріслі президента за підсумками позачергових виборів 9 червня того ж року. За офіційними даними, він отримав понад 70% голосів. Вибори супроводжувалися масовими антиурядовими протестами. Країною пройшли масові затримання громадян.

Рішення про перейменування столиці Казахстану з Астани в Нур-Султан було ухвалено Токаєвим у березні 2019 року.

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