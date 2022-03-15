Кайрата Боранбаєва затримали співробітники агентства з фінансового моніторингу.

Великого бізнесмена Кайрата Боранбаєва затримали в Алмати. Він володіє франшизою Mcdonald's в Російській Федерації, Білорусі та Казахстані.

Про це повідомляє місцеве видання КазТАГ.

"Боранбаєв затриманий співробітниками агентства з фінансового моніторингу (АФМ) в Алмати. По ньому "працює" не алматинський департамент, а люди з головного – астанинського офісу АФМ. Зараз Боранбаєв влаштований в ІТУ (ізолятор тимчасового утримання, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями в Алмати проведуть слідчі дії. Наразі невідомо, що йому інкримінують, та чи пов'язано це із закриттям мережі Mcdonald's у РФ.

Довідка УНІАН. Кайрат Боранбаєв володіє франшизою Mcdonald's в Казахстані, Білорусі та декількох регіонах РФ. Крім того, йому належать компанія з розливу мінеральної води "Алекс-Сариагаш", ТОО "Компанія з управління активами "Алмали", ТОО "Казахстанська нафтохімічна компанія "Кемікал", ТОО "Холдингова компанія "КазТурбоРемонт". Також він володіє ТОО "RR2", що управляє платними парковками Aparking в Алмати, мережою фітнес-клубів Fitnation, готелем "Рахат Палас", 50% ТРЦ Esentai Mall, 50% БЦ Esentai Tower, мажоритарною часткою футбольного клубу "Кайрат".

Крім цього, Боранбаєв є співвласником ТОО "Карагандинський фармацевтичний комплекс", який розливає російську вакцину від COVID-19 "Супутник-V".

Згідно з рейтингом найбагатших людей Казахстану, він станом на 2021 рік займав п'яту сходинку.

Варто відзначити, що Боранбаєв є батьком Аліми Боранбаєвої - колишньої невістки дочки першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як раніше повідомляв УНІАН, ряд компаній пішли з російського ринку поле того, як РФ напала на Україну. Серед цих компаній опинилася й мережа закладів швидкого харчування McDonald’s.

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