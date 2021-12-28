Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив з міністром закордонних справ Британії триваюче нарощування російських військ біля кордонів України.
Про це генсек розповів у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Обговорив з міністром закордонних справ Великобританії Ліз Трас триваюче неспровоковане і незрозуміле нарощування сил Росією на території України і навколо неї", - повідомив Столтенберг.
У цьому контексті він підкреслив, що дії НАТО є оборонними і пропорційними, і Альянс залишається відкритим для діалогу. Столтенберг нагадав, що скликав засідання Ради Росія-НАТО в січні.
Читайте такожГенсек НАТО обговорив з високопосадовцями США, Німеччини та Британії ситуацію щодо УкраїниМинулого тижня представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради Росія-НАТО 12 січня і Альянс контактує з Росією з цього приводу.
У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення.
Останні переговори в такому форматі відбулися в липні 2019 року і з тих пір всі спроби призначити дату зустрічі провалилися.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС Росії оприлюднив "проекти договорів" про фактичний розподіл сфер впливу в Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом і США.
Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що виключають подальше розширення НАТО, в тому числі приєднання України, а також інших держав.