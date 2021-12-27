У МЗС Росії прокоментували курс України до НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявляє, що питання членства України в Північноатлантичному альянсі для Москви таке ж важливе, як і для Києва.

Про це він заявив в інтерв'ю для російського журналу "Міжнародне життя".

"Питання про перспективу вступу України до НАТО має для нас щонайменше таке ж важливе - якщо не більше - значення, ніж для самої України", - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що Україна, Росія і НАТО вже підійшли до тієї межі, за якою "починають грати зовсім інші фактори".

"Люди, які стверджують, що Росію, пардон, треба поставити в кут, як двієчника, що провинився в класі, недооцінюють того, що може статися надалі. Вони втратили почуття реальності і здорового глузду. Сподіваюся, вони не втратили почуття самозбереження при цьому", - додав Рябков.

Заяви РФ щодо членства України в НАТО

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

17 грудня РФ запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України і "від ведення будь-якої військової діяльності" на її території. Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членів зі Сходу Європи.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що на початку 2022 року представники РФ і США обговорять в Женеві питання безпеки в Європі.