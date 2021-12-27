Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати "накачують" Україну озброєнням.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США у спробі спровокувати в Україні "маленьку війнушку", щоб під цим приводом запровадити санкції проти РФ.

Про це Лавров заявив сьогодні в одному з інтерв'ю.

"Я не виключаю, що таке бажання є – підживити мілітаристські настрої (в Україні – УНІАН), зробити "маленьку війнушку", потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоб придушувати наші конкурентні спроможності", - сказав він.

Лавров заявив, що США "накачують Україну озброєнням і вихваляються, що з 2014 року поставили боєприпаси та ударні системи на 2,5 млрд доларів".

Також глава МЗС РФ погрожував тим, хто порушить Мінські домовленості, в яких зацікавлена Росія.

"Ми в цьому не зацікавлені, і ми не будемо їх руйнувати... Але, якщо їх зруйнує хтось ще, - нехай нарікає на себе", - додав Лавров.

Можливий наступ РФ

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.