Генсек НАТО підкреслив, що ситуація становить "реальну небезпеку" і зазначив, що країни повинні "продовжити працювати над політичним вирішенням".

НАТО не планує направляти військових до України у випадку російського вторгнення.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю ВВС.

Він закликав до "збалансованого підходу" щодо зростання напруженості навколо України, зазначивши, що Альянс не планує розгортати війська в країні.

За словами Столтенберга, Альянс допомагає Україні протистояти російській агресії, модернізуючи системи оборони, а країни-члени НАТО надають оборонне озброєння, наприклад, як передача Британією новітніх протитанкових ракетних комплексів.

"Ми робимо багато речей, щоб допомогти Україні, щоб посилити її можливості для захисту. Але Україна не є членом НАТО, тож стовідсотково, що правило про колективну оборону при нападі на країну-члена Альянсу розповсюджується лише на держави, що входять в НАТО, а не ті, що є близькими партнерами блоку", - зазначив Столтенберг.

Він вкотре підкреслив, що НАТО фокусується на підтримці України й допомозі в реалізації права на самооборону. Також Альянс надсилає сигнали Росії, що у випадку застосування збройної агресії проти України щодо Москви будуть застосовані санкції.

Генсек НАТО підкреслив, що ситуація становить "реальну небезпеку" і зазначив, що країни повинні "продовжити працювати над політичним вирішенням".

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Як повідомляв УНІАН, раніше чиновники в НАТО зазначили, що Росія не планує повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки для цього потрібно стягнути набагато більше військ. Вони вважають, що для вторгнення в таку велику країну з такими збройними силами як Україна, потрібні військові можливості, "відмінні від тих, які розгорнуті в цей час".

Єнс Столтенберг також заявив, що Альянс немає впевненості щодо планів Росії. "Можливо, вони не ухвалили жодного остаточного рішення. Зі сторони НАТО, ми готові брати участь у політичному діалозі, але також ми готові відреагувати, якщо Росія обере варіант збройного конфлікту і конфронтацію. Ми готові до двох варіантів. Ми працюємо наполегливо заради кращого - мирного політичного урегулювання, але також ми готові до найгіршого, якщо Росія знову застосовуватиме силу проти сусідньої України", - сказав він.

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