Підозрюваний був затриманий незабаром біля місця події.

Смертельний інцидент стався в нічному клубі столиці Норвегії. В результаті стрілянини дві людини загинули, а ще 14 отримали поранення.

Про це пише видання NRK.

Відзначається, що трагедія сталася в популярному гей-барі в центрі Осло. За словами журналіста Олава Реннеберга, який став свідком, "прийшов чоловік з сумкою, взяв пістолет та почав стріляти".

В результаті нападу вісім осіб госпіталізовані, а ще шестеро отримали легкі поранення, їм надали допомогу у відділенні невідкладної допомоги.

Правоохоронці затримали підозрюваного біля місця інциденту. Наразі невідомо, що стало причиною нападу. Передбачається, що за нападам може стояти кілька людей.

Як раніше повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 червня, чиновник Генерального штабу Збройних сил України відкрив вогонь в одному зі спальних районів Києва, створивши загрозу для життя і здоров'я дитини.

Міністр зазначив, що в разі підтвердження фактів, що в результаті дій чиновника була загроза настання важких наслідків, а саме – ризик для життя і здоров'я дитини, він понесе покарання.

Вас також можуть зацікавити новини: