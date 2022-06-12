Міністр оборони ініціював службове розслідування та відсторонив фігуранта інциденту від посади.

У п‘ятницю, 10 червня, чиновник Генерального штабу Збройних сил України вікдрив вогонь в одному зі спальних районів Києва, створивши загрозу для життя та здоров'я дитини.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення. Створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків", - заявив Резніков.

Міністр зауважив, що у разі підтвердження фактів, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, він понесе покарання.

"Наші воїни стримують орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були у безпеці, наскільки це можливо під час війни з росією. Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність – це помилка. Про результати розслідування поінформую після його закінчення", - зазначив Резніков.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня в Харкові чоловік відкрив вогонь з автомата. Загинуло троє людей.

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