Він називає Україну "штучною квазідержавою".

Колишній помічник кремлівського правителя Путіна Владислав Сурков заявив, що Москва поширюватиме "русскій мір" в усіх напрямках, наскільки їй вистичать сил і скільки "Бог дасть".

В інтерв'ю французькому журналу L'Express він сказав, що перемогою РФ стане військовий або військово-дипломатичний розгром України та її поділ на "природні фрагменти". "На цьому шляху можуть бути маневри, уповільнення і паузи. Але ця мета буде досягнута", - заявив російський ідеолог.

За його словами, за час повномасштабної війни стратегічні цілі Російської Федерації не змінилися, однак тактичні "адаптувалися в міру реалізації стратегії":

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"Я будував офіційну ідеологію на основі концепції "русского міра", яка вже існувала у філософських колах. У "русского міра" немає кордонів. Русскій мір є скрізь, де є російський вплив у тій чи іншій формі: культурний, інформаційний, військовий, економічний, ідеологічний, гуманітарний... Іншими словами, він скрізь".

Сурков зазначив, що масштаби впливу Росії у різних регіонах різняться, але ніколи не дорівнюють нулю. За його словами, під час поширення "русского міра" головне "не захоплюватися і не брати на себе занадто великий шматок". Також він заявив, що довготривале вирішення війни в Україні неможливе без участі Європейського Союзу.

"Збалансований розподіл України повинен буде включати частку Брюсселя", - додав ексрадник Путіна.

Ідеологія "русского міра"

Як відомо, ця концепція використовується в російській політиці та пропаганді для обґрунтування ідеї культурної, мовної та політичної єдності росіян, українців і білорусів, а також поширення російського впливу на пострадянському просторі та за його межами.

"Русскій мір" базується на ідеї, що Росія є наступницею Київської Русі, Російської імперії та СРСР, і тому має право впливати на сусідні країни.

Одним з найбільш впливових ідеологів сучасної російської політики, особливо в контексті російського імперіалізму, вважається Олександр Дугін. У серпні 2022 року його донька загинула внаслідок вибуху автомобіля на трасі неподалік від Москви.

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