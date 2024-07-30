Іноземець хотів продовжити термін перебування в РФ і стати військовим.

Громадянин Данії, який підписав контракт із Міністерством оборони РФ, звернувся до суду з проханням визнати договір недійсним - іноземець, який опинився на війні в Україні, стверджує, що не розумів змісту документа. Зараз він просто хоче повернутися додому.

"33-річний Мадс (ім'я змінено на прохання героя) приїхав до Росії влітку 2023-го. Як данець розповідав знайомим, він виїхав з Європи, щоб врятуватися від їхніх "цінностей". До жовтня у Мадса закінчувався термін перебування в Росії. Він звернувся в поліцію, щоб продовжити його, але правоохоронці сильно тягнули з відповіддю, а дедлайн невблаганно наближався", - пише "База".

Тоді, за даними видання, хтось порадив іноземцю підписати контракт із Міноборони РФ - мовляв, у такий спосіб він однозначно залишиться в РФ. Як наголошується, чоловік був не проти, оскільки хотів стати військовим. При цьому, як він стверджує, на війну в Україну не збирався.

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За словами данця, він прийшов у центр "Патріот", де підписав контракт незнайомою йому російською мовою і несподівано (для себе) вирушив у зону "спецоперації".

За даними "Бази", Мадс перебуває в підрозділі, який спеціалізується на безпілотниках і дронах, а служить зараз у Луганській області - на території, підконтрольній бойовикам угруповання "ЛНР".

"Як розповідає адвокат данця Роман Петров, служити Мадсу не дуже подобається - особливо через сусідів із Південної Азії, з якими його поселили в бліндаж. Вони часто плюють на підлогу, а Мадс - хлопець охайний. За словами данця, кілька разів його примушували пити горілку, що йому теж чомусь не сподобалося", - йдеться в публікації.

У січні 2024 року іноземцю зателефонували з поліції і повідомили, що йому дозволили продовжити термін перебування в Росії.

"Але було вже пізно: датчанин сидів у бліндажі з азіатами, які плювалися. За словами європейця, кілька разів його допитували, цікавлячись, навіщо він пішов на СВО. Мадс намагався пояснити, що не збирався в зону бойових дій, але данця ніхто не зрозумів", - пише ЗМІ.

Навесні 2024 року датчанин подав позов до Міноборони: просить визнати контракт недійсним, бо текст був незрозумілою (російською) мовою. Відповідно, Мадс не розумів змісту документа і реальної небезпеки, на яку себе наражає. За даними "Бази", гарнізонний районний суд позивач уже програв, в апеляції йому також відмовлено.

За інформацією адвоката, зазначений іноземець - єдиний датчанин у ЗС РФ. Він сподівається, що про нього дізнаються в посольстві Данії, допоможуть розірвати контракт із Міноборони Росії і повернуть додому.

Іноземці в армії РФ

Нагадаємо, рідні громадянина Індії заявили, що його вбили після того, як змусили воювати у війні проти України. За інформацією МЗС Індії, протягом останніх кількох місяців до відомства звернулися кілька чоловіків та їхні сім'ї, які повідомили, що їх обманом змусили поїхати в Росію, де пообіцяли їм роботу або освіту, після чого примусово завербували в армію РФ. Вони заявили, що внаслідок бойових дій загинуло щонайменше четверо людей.

Родичі 21-річного Раві Мун розповіли для Reuters, що він виїхав до Росії в січні після того, як з ним зв'язався агент, який пообіцяв знайти йому роботу в транспортному секторі. Однак, коли він прибув до РФ, був змушений воювати. Рідні Раві кажуть, що востаннє розмовляли з ним 12 березня і відтоді намагалися зв'язатися з урядом, щоб той допоміг розшукати його. Наразі родичі потребують допомоги уряду, щоб повернути тіло назад - у них немає грошей, щоб організувати це самостійно.

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