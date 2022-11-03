Тепер лексикон Дугіна "в устах Путіна".

Останнім часом адміністрація президента РФ Володимира Путіна стала регулярно запрошувати в Кремль філософів та істориків. Першою чергою йдеться про ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна, Олександра Проханова та Вардана Багдасаряна.

Як повідомляє "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до АП та керівництва "Єдиної Росії", ці діячі не беруть участі в нарадах з конкретних питань, але ведуть "приватні бесіди і зустрічі саме з ідеологічних питань – в чому мета Росії, чого вона хоче".

Крім того, за інформацією джерел "Медузи", Кремль почав консультації з "православним олігархом", засновником каналу "Царьград" Костянтином Малофєєвим, з яким раніше у АП були напружені взаємини.

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Малофєєв, Дугін, Проханов і Багдасарян мають допомогти Кремлю "намацати якісь контури нової ідеології", кажуть джерела. З "ідеологами" зустрічаються очільник політичного блоку Кремля Сергій Кирієнко і його найближче оточення. А після цих "бесід" тези, озвучені "ідеологами", звучать у промовах самого Кирієнка і російського президента Володимира Путіна.

"Тепер лексикон Дугіна і Проханова в устах Путіна", – наголосив один зі співрозмовників, близьких до Кремля.

При цьому джерела зауважують, що Дугін і Проханов і раніше співпрацювали з Кремлем, але останніми роками ці контакти були нерегулярними.

Якщо раніше роль Дугіна, як зазначає джерело, ЗМІ перебільшували, називаючи його "головним ідеологом" або "мозком Путіна", то після смерті його дочки Дар'ї Путін "всерйоз зацікавився" його постаттю. Вже в кінці вересня Путін вперше в публічному виступі вжив улюблене поняття Дугіна "англосакси".

"[Смерть Дугіної] правильно подали, в тому числі і президенту: вороги атакують прихильників традиційних цінностей, антизахідників", – пояснило джерело, близьке до АП.

При цьому самі співробітники АП не поділяють ультраконсервативну ідеологію і звертаються до "мислителів" з двох причин. Потрібні ті, чиї погляди Путін вже розділяє, а також ті, хто погодиться співпрацювати і досі не виїхали з країни.

"[Немає] ідеологів, здатних запропонувати якийсь виразний, внутрішньо несуперечливий проект, який сподобається главі держави. ... Експерти є, виконавці є. А поміркованих ідеологів, та ще й у потрібному [президенту] ключі – ні, тому працюють з правоконсервативними ідеологами. З тими, хто є... Зараз війна – потрібні войовничі", – говорить джерело.

Дугін і смерть його дочки

Олександр Дугін – філософ, політолог, консервативний публіцист, один з ідеологів концепцій "руського міра" і новоєвразійства, які передбачають домінування РФ над сусідніми країнами і протистояння з США і НАТО.

З 2014 року Дугін, до якого нібито прислухаються Путін, силовики і чиновники Кремля, внесений до санкційних списків ЄС. З 2015 – перебуває під санкціями США та Канади через причетність до агресії Росії проти України.

Його 29-річна дочка Дар'я була послідовницею батька, активісткою і позаштатним співробітником пропагандистських і націоналістичних ЗМІ. Вона загинула ввечері 20 серпня в Підсмосков'ї, перебуваючи за кермом автомобіля, який вибухнув під час руху.

Росіяни заявили, що під дном автомобіля, ймовірно, спрацював вибуховий пристрій. Також вважається, що автомобіль належав батькові Дугіної, а тому метою міг бути саме він.

22 серпня ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства. Там очікувано заявили, що вбивство спланували і скоїли українські спецслужби. А виконавицею нібито була 43-річна громадянка України Наталія Вовк.

Україна заперечує будь-які звинувачення щодо причетності до вбивства Дугіної.

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