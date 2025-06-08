Три комерційні космічні компанії отримали запити від урядових чиновників про стан своїх ракет.

Спочатку чиновники NASA і Пентагону дивилися на сварку Дональда Трампа з мільярдером Ілоном Маском, як на захопливе шоу. Але щойно Маск закликав до виведення з експлуатації космічного корабля Dragon, "це стало справді жахливим" і перетворилося на реальну проблему, пише The Wasington Post.

Як зазначив колишній співробітник космічного агентства, його раптова погроза в соціальних мережах відрізати NASA доступ до орбітальної космічної станції, яка обійшлася NASA приблизно в 100 мільярдів доларів за час свого існування, "перейшла межу".

"Коли ви розумієте, що він готовий усе закрити просто імпульсивно, така поведінка і залежність від нього небезпечні. ... Я можу сказати, що в NASA панує глибока стурбованість", - заявив він.

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За даними джерел WP, після загострення конфлікту між Маском і Трампом у четвер принаймні три комерційні космічні компанії, Rocket Lab, Stoke Space і Blue Origin, отримали запити від урядовців щодо стану своїх ракет і про те, коли вони можуть бути доступні для урядових місій.

Також співробітники Sierra Space, яка розробляє космічний літак Dream Chaser, що може доставляти вантажі на космічну станцію, у четвер зустрілися з представниками NASA.

"NASA нагадало нам, що вони хочуть різноманітності і не хочуть покладатися на одного постачальника",- заявив генеральний директор компанії Фатіх Озмен.

Заява Маска також стурбувала членів Конгресу, зазначає WP. Так, за інформацією джерел, ключовий комітет Конгресу зробив запит про статус космічного капсульного транспортного засобу Starliner компанії Boeing, який планувалося використовувати для доставки екіпажів на космічну станцію разом із капсулою Dragon компанії SpaceX.

Як вважає Тодд Гаррісон, аналітик з питань оборони в Американському інституті підприємництва, погроза Маска обмежити використання Dragon NASA (хоча він пізніше і відмовився від своїх слів) може завдати шкоди компанії, яка була одним із найнадійніших партнерів уряду.

"Це майже як ембарго на космічну станцію", - сказав він. "Маск говорив, що збирається відрізати NASA від його власної лабораторії в космосі".

Гаррісон сказав, що загроза нагадує відмову Маска активувати систему інтернету Starlink, щоб Україна могла здійснити атаку на російські війська у 2022 році. Це рішення також викликало обурення тим, що обороноздатність країни не повинна перебувати в руках однієї людини або компанії.

Маск і Трамп - новини

Ілон Маск і Дональд Трамп посварилися через бюджетний законопроєкт Республіканської партії, який мільярдер публічно розкритикував. Він звинуватив Трампа в непослідовності і навіть закликав до його імпічменту. У відповідь Трамп назвав Маска "неповажним" і заявив, що не планує відновлювати з ним стосунки.

Трамп також пригрозив припиненням федеральних субсидій і контрактів для компаній Маска, зокрема SpaceX, якщо той підтримає кандидатів від Демократичної партії.

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