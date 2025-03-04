Він зазначив, що це стало логічним продовженням низки подій, влаштованих командою Трампа.

Конфлікт між президентами України і США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом під час зустрічі в Білому домі міг бути навмисно спровокований американською стороною.

Таку думку висловив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Bild. "На мою думку, на цій зустрічі в Овальному кабінеті була не спонтанна реакція на слова Зеленського, а, очевидно, спровокована ескалація. Я був дещо здивований тоном розмови - вона не принесла жодної користі", - прокоментував Мерц.

Він висловив переконання, що риторика, яка була на зустрічі із Зеленським, вписується в загальну лінію поведінки нової адміністрації США.

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"У тому, що ми бачили у Вашингтоні, є певна послідовність у низці подій останніх кількох тижнів, включно з появою американської делегації в Мюнхені на конференції з безпеки", - вважає Мерц.

Критика Трампа за сварку із Зеленським

Сьогодні Трампа розкритикував і експрезидент Польщі Лех Валенса. Він надіслав американському президенту листа з такими словами: "Ми з жахом і огидою стежили за вашою розмовою з президентом України Володимиром Зеленським. Ми вважаємо ваші очікування того, що Україна повинна проявляти вдячність за матеріальну підтримку, яку США надають їй у боротьбі з Росією, образливими. Подяка належить героїчним українським солдатам, які проливають свою кров, захищаючи цінності вільного світу". Ця заява стала однією з тих, що найбільш різко засуджують політику Трампа щодо Києва.

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