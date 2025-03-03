"Допит" американського президента Дональда Трампа, який він влаштував українському колезі Володимиру Зеленському був "образливим" для українців.
Про це написав колишній президент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру 1983 року Лех Валенса в листі Трампу. У ньому він висловив "жах і огиду" з приводу його суперечки з президентом Зеленським у Білому домі, пише The Guardian.
У листі Валенси, який також підписали понад 30 колишніх польських політв'язнів комуністичної доби, йшлося про те, що вимоги Трампа і Венса, щоб Зеленський виявив подяку, були "образливими" перед обличчям героїчної боротьби української нації за свободу.
Підписанти заявили, що "атмосфера в Овальному кабінеті нагадала нам про те, що ми добре пам'ятаємо з допитів" польських комуністичних спецслужб і режимних судів. "Прокурори і судді, які працюють від імені всемогутньої поліції Комуністичної партії, також сказали нам, що у них усі карти, а у нас немає жодної", - деталізували вони.
"Ми шоковані тим, що ви так само вчинили з Володимиром Зеленським", - заявили вони.
Екс-політв'язні також нагадали Трампу про зобов'язання США за Будапештським меморандумом 1994 року, який надавав гарантії безпеки для України в обмін на ядерну зброю.
Валенса і його заяви про війну
Раніше Валенса пропонував скоротити населення Росії до менш ніж 50 млн. За його словами, необхідно "форсувати зміну політичного ладу в країні, організувати повстання народів".