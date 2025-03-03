Трампу нагадали про зобов'язання США за Будапештським меморандумом 1994 року.

"Допит" американського президента Дональда Трампа, який він влаштував українському колезі Володимиру Зеленському був "образливим" для українців.

Про це написав колишній президент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру 1983 року Лех Валенса в листі Трампу. У ньому він висловив "жах і огиду" з приводу його суперечки з президентом Зеленським у Білому домі, пише The Guardian.

У листі Валенси, який також підписали понад 30 колишніх польських політв'язнів комуністичної доби, йшлося про те, що вимоги Трампа і Венса, щоб Зеленський виявив подяку, були "образливими" перед обличчям героїчної боротьби української нації за свободу.

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Підписанти заявили, що "атмосфера в Овальному кабінеті нагадала нам про те, що ми добре пам'ятаємо з допитів" польських комуністичних спецслужб і режимних судів. "Прокурори і судді, які працюють від імені всемогутньої поліції Комуністичної партії, також сказали нам, що у них усі карти, а у нас немає жодної", - деталізували вони.

"Ми шоковані тим, що ви так само вчинили з Володимиром Зеленським", - заявили вони.

Екс-політв'язні також нагадали Трампу про зобов'язання США за Будапештським меморандумом 1994 року, який надавав гарантії безпеки для України в обмін на ядерну зброю.

Валенса і його заяви про війну

Раніше Валенса пропонував скоротити населення Росії до менш ніж 50 млн. За його словами, необхідно "форсувати зміну політичного ладу в країні, організувати повстання народів".

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