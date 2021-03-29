За даними Генпрокуратури Білорусі, опозиція планувала звинуватити представників органів державної влади у вчиненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей.

Так звана генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти лідера опозиції Світлани Тихановської нібито за "підготовку акту тероризму".

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Генеральною прокуратурою на підставі матеріалів, поданих Комітетом державної безпеки та МВС, стосовно Тихановської та учасників так званої ініціативи BYPOL порушено кримінальну справу за підготовку акту тероризму організованою групою за ст. 289 Кримінального кодексу. Зазначені особи кілька днів тому намагалися зробити вибухи і підпали на території столиці та інших міст. Затриманий на гарячому громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів і учасників теракту", - розповів так званий генеральний прокурор Андрій Швед.

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За даними так званої генпрокуратури, опозиція планувала звинуватити представників органів державної влади у вчиненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей.

"Зазначу, що завдяки злагодженій роботі спецпідрозділів КДБ і МВС вдалося виявити і своєчасно припинити серйозну терористичну загрозу", - підкреслив так званий генпрокурор.

Кримінальну справу направлено до слідчого управління КДБ. А генпрокуратура доручила Комітету державної безпеки організувати міжнародний розшук зазначених осіб та підготувати пакет документів для направлення до компетентних органів Литви та Польщі про їх видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.

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Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня минулого року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

27 березня в Мінську було оголошено мітинг біля площі Бангалор. Очікувалося, що він стане першим масовим протестом проти режиму Олександра Лукашенка у 2021 році. На вулицях столиці від ранку були колони військової техніки та омонівці.

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Автор: Денис Прядко