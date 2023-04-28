Дипломату доведеться віддуватися через слова Медведєва.

Міністерство закордонних справ Молдови відреагувало на слова заступника голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва про неіснування країни. На килим викликали посла РФ Олега Васнецова.

Зазначається, що російському дипломату доведеться пояснити скандальні заяви на адресу Кишинева.

"Міністерство закордонних справ і євроінтеграції не коментуватиме абсолютно неприйнятну мову заяв, які сьогодні зробили деякі російські чиновники, але ми підкреслюємо, що посол Російської Федерації в Молдові Олег Васнецов буде викликаний до міністерства для дачі пояснень щодо заяв на адресу нашої країни", - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Молдови.

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Скандал між Молдовою і Росією - що сталося

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про створення "чорного списку" росіян, яким заборонено в'їзд в країну. Під санкції Кишинева потрапили президент Російської Федерації Володимир Путін, бізнесмен Ігор Чайка і співак Філіп Кіркоров.

У свою чергу заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що "такої країни (Молдови - УНІАН) вже немає", оскільки "її продали Румунії".

При цьому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що бачить "дрейф у бік поглинання з боку Румунії" та "свідоме урізання свого власного суверенітету".

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