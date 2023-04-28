Премʼєр країни не виключає, що цей список може зʼявитися у відкритому доступі.

У Молдові склали "чорний список" росіян, яким заборонено в'їзд до країни. Премʼєр-міністр країни Дорін Речан наголосив, що до переліку внесли і президента Росії Володимира Путіна.

"У нас довгий список, і всіх людей з нього ми відправлятимемо додому. РФ не може вказувати нам, що ми повинні чи можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце", – цитує слова Речана видання NewsMaker.

За його словами, у "чорному списку" містяться прізвища російських посадовців, а також відомих артистів, які підтримують вторгнення Росії в Україну. Зокрема, до переліку невʼїзних у Молдові внесли Філіпа Кіркорова та Ігоря Чайку.

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Речан зазначив, що хоча список не оприлюднено, особи, які потрапили до переліку, про це знають. Водночас він не виключає, що цей "чорний список" зʼявиться у відкритому доступі.

Ситуація в Молдові

З початку війни проти України Росія час від часу намагається також розхитати обстановку у Молдові. Зокрема, президент країни Майя Санду наприкінці березня 2023 року заявила, що Москва намагається використати її країну у війні проти України, як і Білорусь.

Крім того, Молдова вирішила повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Зробити це планують упродовж двох років. Саме тоді мають завершити будівництво магістральної лінії електропередач Кишинів-Вулканешти, що обʼєднає енергосистеми Молдови та Румунії.

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