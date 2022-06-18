Міністр закордонних справ Данії назвав цей інцидент "безвідповідальною, грубою та неприйнятною" провокацією.

Російський військовий корабель двічі порушив кордони територіальних вод Данії.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Оборонне командування Данії.

За заявою, російський корвет вночі проти 17 червня зайшов у води Данії північніше Крістіансо. Інцидент повторився в цьому ж районі пізніше вночі.

Після сигналу цивільною рацією від данських військово-морських сил російське судно залишило територіальні води Данії, йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ці дії російського корабля прокоментував данський міністр закордонних справ Єппе Кофод. Він назвав його "безвідповідальною, грубою та неприйнятною" провокацією.

За словами Кофода, МЗС викликало посла Росії, якому вказали на неприйнятність таких дій.

Зазначається, що російська сторона повідомлення Копенгагена не коментувала.

Нагадаємо, Нідерланди і Данія відкинули вимогу Путіна щодо оплати за газ у рублях.

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