Борт порушив повітряний простір шести країн Альянсу.

Поліція Литви з'ясовує обставини польоту таємничого літака, який без дозволу пролетів через повітряний простір шести країн-членів НАТО.

Про це повідомляє LRT.

Про таємничий політ у четвер повідомила влада Болгарії. Невеликий літак вилетів з Литви й без дозволу пролетів над Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Сербією, Румунією й приземлився у Болгарії, привертаючи до себе увагу військово-повітряних сил.

Пролетівши близько 1600 км, невідома команда залишила літак відразу після приземлення.

Представник департаменту поліції Рамунас Матоніс повідомив агентству BNS, що досудове розслідування у справі поки не почалося, наразі "з'ясовуються обставини".

У літаку перебувало двоє людей. Борт не мав затвердженого плану польоту, а транспондери літака були вимкнені. Пілот не реагував на радіозапити та візуальні сигнали. В Угорщині та Румунії літак до Болгарії супроводжували винищувачі.

Повітряна навігація повідомила, що команда літака не контактувала з операторами та не отримувала планів польоту.

За даними LRT, таємничий політ здійснив літак Piper PA-23-250 Aztec. Минулого тижня його продав пілот Бронюс Заронскіс. Водночас чоловік запевняє, що особа покупця йому невідома.

"Це не були литовці. Я не можу сказати, з якої вони країни, – може, українці, може, румуни чи болгари. Ми спілкувалися з однією людиною російською мовою... Я не знаю імен чоловіків, мене це не цікавило", - прокоментував Заронскіс.

Колишній власник літака додав, що його придбала якась організація.

"Я продав і попрощався з цим літаком. Я продаю його вже багато років, мені не було куди його діти, тому я радий, що його купили... Я не пам'ятаю, яка організація купила. Іноземною мовою написали якісь ієрогліфи, важко навіть прочитати", - сказав Заронскіс.

За словами чоловіка, Piper PA-23-250 Aztec - шестимісний, а люди, які його купили, були налаштовані приязно.

Раніше повідомлялося, що російський розвідувальний літак АН-30 порушив повітряні кордони Данії та Швеції. Міністерства закордонних справ країн викликали послів РФ у Копенгагені та Стокгольмі.

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