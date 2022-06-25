Росія може частково закрити небо над Литвою.

Попри те, що глава адміністрації Калінінградській області Антон Аліханов ініціював переговори з Литвою щодо ввезення санкційних товарів, "Кремль продовжить силовим чином гарантувати транзит".

Про це в інтерв'ю НВ розповів політолог Іван Преображенський.

Серед розглянутих Росією відповідей Литві є, зокрема, законопроект про невизнання незалежності країни.

"Але процеси почалися ще раніше, коли небо над Європою стало закритим для Росії. Саме тоді почалися перші серйозні поставки ППО в Білорусь, які, насправді, для війни з Україною в тому напрямку не особливо були потрібні, а ось для закриття частини неба над Литвою — цілком корисні", — додав він.

На думку політолога, Росія може частково закрити небо над Литвою — "над найкоротшим шляхом до Калінінграда, а саме — над Сувальським коридором" — і запустити там як цивільний, так і вантажний повітряний транзит.

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Вас також можуть зацікавити новини: