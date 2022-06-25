Польща очікує від НАТО рішення про збільшення військової присутності, принаймні, на її території.

Влада Польщі на саміті НАТО в Мадриді проситиме розміщення на території країни бригадної бойової групи Альянсу.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Матеуш Блащак в інтерв'ю Polska Times.

"Подібно до того, як на Варшавському саміті [в 2016 році] було прийнято рішення про створення батальйонних бойових груп за участю союзних військ в Польщі та регіоні, ми добиваємося, щоб в Мадриді були прийняті рішення про подальше підвищення їх потенціалу як елемента стримування і оборони східного флангу НАТО", - пояснив Блащак.

Він повідомив, що Польща очікує від НАТО рішення про збільшення військової присутності, принаймні, на її території.

"Підтверджую, що ми намагаємося розмістити в Польщі бригадну групу в структурі НАТО", – сказав міністр.

Безпека східного флангу НАТО буде пріоритетною, але не єдиною темою мадридського саміту, який пройде 29-30 червня.

Блащак заявив, що Альянс також повинен визначитися з допомогою Україні у війні з Росією, яка, на думку польського міністра, завершиться перемогою України.

До незаконної і нелегітимної анексії Криму Росією в 2014 році НАТО не планував розміщувати бойові підрозділи в східній частині Альянсу.

На Варшавському саміті НАТО в 2016 році члени блоку вирішили посилити військову присутність в цьому регіоні, і в 2017 році були створені чотири багатонаціональних бойових групи рівня батальйону на території Естонії, Латвії, Литви та Польщі (під керівництвом Великобританії, Канади, Німеччини та США).

Після вторгнення Росії в Україну в лютому цього року країни НАТО вирішили створити ще чотири батальйонні групи – в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня польський президент Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТОрозраховують на збільшення кількості військ США в цій частині Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: