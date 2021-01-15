Адвокати Говарда стверджують, що ця історія не тільки про неефективну роботу судової системи, а й про расистське та упереджене переслідування.

Верховний суд штату Міссісіпі (США) скасував вирок темношкірому американцю Едді Лі Говарду, який відсидів понад 20 років у камері смертників.

Про це повідомляє CNN.

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Чоловіка звинувачували у вбивстві 84-річної білошкірої Джорджії Кемп. Сторона обвинувачення посилалася лише на нібито збігові слідів укусів на тілі загиблої з зубами підозрюваного. Втім, адвокати Говарда неодноразово відповідали, що це непрямий доказ.

І тільки торік суд почав перегляд справи за клопотанням захисту. Минулого тижня суддя схвалив прохання окружної прокуратури про припинення справи.

Як зазначають журналісти, ДНК на місці злочину належали не Едді Лі Говарду, що «можна розглядати як виправдання».

За такою схемою у штаті були засуджені десятки обвинувачених. Експерти критикують її як неефективну.

«Оскільки людська шкіра еластична, сліди укусів легко деформуються. Якщо у вас немає ДНК, ви насправді не зможете ідентифікувати когось за укусом», – розповів один з фахівців у коментарі телеканалу.

Водночас зазначається, що доктор Вест, який зіграв ключову роль в обвинуваченні американця, схоже, сам сумнівався у доказовості слідів укусів, про що чоловік свідчив у рамках іншої справи у 2012 році. Але щодо справи Говарда він вперто заявляв, що жодної помилки не допустив.

Говарда засуджували двічі за один і той же злочин. Перший вирок за вбивство, винесений у 1994-му, був скасований Верховним судом штату у 1997-му. Однак його засудили знову у 2000 році, коли прокуратура залучила нового прокурора, котрий «спеціалізувався» на схожих провадженнях.

Сам Вест, пишуть журналісти, контактував з місцевим патологоанатомом Стівеном Т. Хейном, аналізи якого призвели до кількох смертних вироків, а потім були спростовані та скасовані.

Адвокати Говарда стверджують, що ця історія не тільки про неефективну роботу судової системи, а й про расистське та упереджене переслідування.

Сам звільнений американець каже, що зробить усе можливе, щоб повернутися до нормального життя, насолоджуючись тим, до чого у нього раніше не було доступу: свіжими простирадлами, теплими ваннами й роботою кухаря у ресторані.

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Автор: Яна Ставська