Додатково в містах перевірять бар'єри, які мають запобігати проїзду автомобілів на територію різдвяних ринків.

Після теракту на різдвяному ринку в Магдебурзі поліція Німеччини збільшить свою присутність на таких локаціях.

У Берліні, як повідомила сенаторка з внутрішніх справ Іріс Шпренгер, на ярмарках буде більше правоохоронців, пише BILD. У Гессені також посилюють заходи безпеки. За словами міністра внутрішніх справ Романа Позека, рівень присутності поліцейських і так був високим, а тепер буде ще більшим.

Додатково в німецьких містах перевірять бар'єри, які мають запобігати проїзду автомобілів на територію різдвяних ринків.

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Теракт на ярмарку в Магдебурзі

Унаслідок нападу травми дістали понад 200 осіб, п'ятеро з них померли. За попередньою інформацією, уродженець Саудівської Аравії Талеб А. врізався в людей на орендованій машині. Нападник відомий критикою ісламу.

За інформацією видання Spiegel, у листопаді та грудні Талеб А. неодноразово приїжджав до Магдебурга і зупинявся в готелі Maritim. Можливо, під час цих візитів він займався підготовкою атаки. Видання посилається на джерела в службах безпеки, які розслідують можливі зв'язки чоловіка та мотиви його вчинку.

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