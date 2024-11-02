ДТП трапилась, коли громадянин України перебував на роботі.

У Німеччині поблизу міста Магдебург 2 листопада сталася смертельна ДТП, у якій загинув 38-річний українець, повідомляє BILD.

За інформацією поліції, громадянин України був працівником евакуаційної служби. ДТП трапилась, коли він завантажував автомобіль, який потрапив в аварію, на евакуатор. Під час цього чоловіка збила інша машина.

У виданні додали, що лікар швидкої допомоги констатував смерть українця. За попередньою інформацією, водій, який збив чоловіка, втік з місця аварії.

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"Автомагістраль A2 у напрямку Берліна доводилося частково перекривати через масштабні відновлювальні роботи, а також для проведення детального розслідування аварії", - зазначили у BILD.

ДТП в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, на Чернігівщині сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинуло чотири людини, серед яких двоє маленьких дітей. ДТП сталася 16 жовтня біля с. Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району.

Також повідомлялось, що у Львівській області сталася масштабна ДТП, в якій загинуло троє людей, ще понад 30 отримали поранення. Аварія сталася на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава - Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.

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