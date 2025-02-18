Танкер підозрюють у тому, що він входить до складу "тіньового флоту" РФ.

У ніч із п'ятниці на суботу, 15 лютого, нафтовий танкер Seajewel, що перебуває на якірній стоянці Sarpom за кілька кілометрів від узбережжя Савони, було пошкоджено внаслідок двох вибухів.

У корпусі судна виявлено пробоїну нижче ватерлінії, проте захисні перегородки утримали нафту, запобігши екологічній катастрофі, пише IVG. ЗМІ також зазначає, що цей танкер може бути частиною "тіньового флоту" РФ, який перевозить нафту в обхід санкцій ЄС.

Повідомляється, що танкер ходить під прапором Мальти і прибув до Савони 14 лютого з Алжиру. 24 грудня 2024 року танкер розвантажувався в румунському порту Констанца після заходу в турецький порт Джейхан. Хоча Туреччина не має потужностей для переробки нафти, і наразі Європейське бюро по боротьбі з шахрайством розслідує схему, за якою нафта з Росії надходить до ЄС через турецькі порти, що відіграють роль "троянського коня".

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Видання акцентує увагу на тому, що Seajewel у 2022 році рухався за маршрутом із Новоросійська до Туреччини.

Що відомо про цей вибух

Причину інциденту поки що не встановлено. Можливий варіант "технічної несправності" під час розвантаження нафти. Але при цьому екіпаж судна чув два потужні вибухи, а метал корпусу вм'ятий всередину - це може вказувати на зовнішні вибухові пристрої.

Триває розслідування за участю Берегової охорони Савони і водолазів із Ла-Спеції, проте влада зберігає мовчання і не дає офіційних коментарів.

Проте прокуратура Савони порушила справу і не відкидає навіть версію теракту. Ведеться координація з прокуратурою Генуї та антитерористичним відділом. Існує три ключові чинники, що вказують на можливий підрив судна. Це, якраз таки, те, що пробоїна розташована нижче ватерлінії, а також деформація корпусу всередину і масова загибель риби в районі інциденту.

Тіньовий флот Росії - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв про наслідки вибуху російського танкера "Koala" в порту. "Хочу нагадати, що танкери "тіньового флоту" дали в бюджет РФ третину всіх доходів. Це судно було завантажене близько 100 тонами мазуту, повинно було його перевозити і стався такий вибух. Судно потонуло біля причалу і можливий викид цієї нафти", - сказав капітан.

Крім того, Європа задумала захоплювати танкери "тіньового флоту" Росії. Повідомляють, що затримання судна, яке перевозило 100 тисяч барелів нафти із Санкт-Петербурга, стало стимулюючим моментом.

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