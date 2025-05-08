Як пишуть ЗМІ, вона буде з Британією, але подробиці поки недоступні.

Президент США Дональд Трамп планує оголосити в четвер, що Сполучені Штати укладуть торговельну угоду з однією з країн - це стане першою угодою з початку його торговельної війни. Трамп натякнув на нову угоду в повідомленні в соціальних мережах у середу ввечері, хоча він не уточнив, яка країна мається на увазі. Однак Politico і The New York Times з посиланням на свої джерела стверджують, що угоду буде укладено з Великою Британією.

"Велика новинна конференція завтра вранці о 10:00 в Овальному кабінеті, що стосується великої торговельної угоди з представниками великої і дуже шанованої країни, перша з багатьох", - написав Трамп.

Подробиці угоди поки незрозумілі. Обидві країни обговорювали зниження британських мит на американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, а також скасування британських податків на американські технологічні компанії. При цьому незрозуміло, чи буде оголошення в четвер повною торговельною угодою, чи тільки рамками угоди, деталі якої буде врегульовано пізніше.

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Однак воно стане значним кроком уперед для Сполучених Штатів у їхній торговельній війні. Це також може бути сигналом про те, що подібні угоди можуть бути близькі й з іншими країнами.

Згідно з повідомленням Guardian, високопоставлені британські торгові переговірники прибули до Вашингтона в середу, і Велика Британія наполягає на підписанні торговельної угоди до саміту Велика Британія-ЄС наприкінці цього місяця.

США ввели 10-відсотковий тариф на Велику Британію у квітні. При цьому Велика Британія все ще бореться з 25-відсотковими митами, які США встановили на сталь, алюміній і автомобілі з-за кордону.

Водночас, нагадують ЗМІ, Трамп неодноразово заявляв, що зарубіжні країни начебто поспіхом шикуються в чергу на переговори про нову торговельну угоду зі США. Однак поки що жодних конкретних відомостей про такі нові договори не з'являлося, тож нова угода може стати першим кроком у переоформленні торговельних відносин США зі світом.

Торгова війна Трампа

Раніше агентство Reuters повідомило, що Пекін збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. Дипломати налагоджують контакти з низкою країн, зокрема Японією та Південною Кореєю.

Також повідомлялося, що Євросоюз планує запровадити додаткові тарифи на американські товари на суму 100 мільярдів євро, або 113 мільярдів доларів, у разі, якщо торговельні переговори не дадуть бажаного для блоку результату.

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