Президентка Швейцарії поділилася подробицями про свою зустріч із міністром фінансів США.

США планують провести "привілейовані" торговельні переговори з 15 країнами. Таку заяву зробила президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер під час візиту до Вашингтона, повідомляє The Hill.

За її словами, Швейцарія є однією з країн, з якими адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти нову торговельну угоду.

"США планують провести - я б сказала, привілейовані переговори і знайти рішення", - сказала Келлер-Зуттер в інтерв'ю SRF.

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Вона додала, що "задоволена" обговоренням, яке відбулося у неї у Вашингтоні з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, а також участю в засіданнях Міжнародного валютного фонду.

Швейцарська лідерка також зазначила, що США і Швейцарія домовилися підготувати "Лист про наміри", в якому буде викладено найважливіші теми для подальшого обговорення.

"Нам також було призначено конкретну контактну особу. Ми обговорили ключові економічні питання і можливості для розширення співпраці між нашими двома країнами", - заявила вона.

Мита Трампа і торгові переговори

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп 9 квітня оголосив про "паузу" у веденні мит. Він повідомив, що митні тарифи США для всіх країн, крім Китаю, тимчасово будуть знижені до 10%.

За даними Reuters, під час цієї "паузи" Трамп хоче укласти 90 торгових угод за 90 днів. Експерти щодо цього висловили сумніви.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що понад 50 країн готові до переговорів щодо нових митних тарифів із Вашингтоном.

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