Україні потрібен свій єврокомісар в Брюсселі, - Мерц

Канцлер Німеччини хоче інтегрувати Україну в ЄС з обмеженими правами.

Україні потрібен власний єврокомісар у Брюсселі, який би не мав права голосу при вирішенні внутрішніх питань ЄС, але представляв би Україну у контактах з блоком. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу в Бундестазі, повідомляє Укрінформ.

Говорячи про європейську підтримку України у її обороні від російського вторгнення, Мерц нагадав про озвучену ним раніше ідею "асоційованого членства" України в ЄС. В рамках такого обмеженого членства Україні потрібен власний єврокомісар, вважає очільник німецького уряду.

"Це означало б регулярну участь України в засіданнях Європейської ради та галузевих рад міністрів. Український комісар – поки що без портфеля і права голосу – був би обличчям Києва у Брюсселі, а депутати з України – також поки що без права голосу – брали б участь у роботі Європейського парламенту", – заявив Мерц.

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На думку німецького канцлера, Україну слід інтегрувати до окремих інституцій ЄС у стислі строки, але з урахуванням критеріїв і темпів українських реформ.

Ідея Мерца про асоційоване членство України в ЄС

Як писав УНІАН, у травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею "асоційованого членства" України в Європейському Союзі як проміжний етап на шляху до повноправного вступу. Згідно з пропозицією, Україна могла б отримати право брати участь у роботі інституцій ЄС, зокрема в самітах і міністерських зустрічах, однак без права голосу при ухваленні рішень.

Пропозиція викликала неоднозначну реакцію. Президент України Володимир Зеленський назвав такий підхід несправедливим, наголосивши, що перебування України в ЄС без права голосу фактично означало б другорядний статус країни в об’єднанні. На його думку, після виконання Україною необхідних умов та з огляду на її внесок у безпеку Європи мова має йти про повноправне членство, а не про проміжні формати участі.

У Європейській комісії не відкинули ініціативу Мерца, заявивши, що будь-які пропозиції щодо майбутнього розширення ЄС заслуговують на обговорення між державами-членами. Водночас у Брюсселі підкреслили, що рішення щодо членства та нових форматів інтеграції мають ухвалюватися на рівні лідерів Євросоюзу і відповідати чинним принципам політики розширення.

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